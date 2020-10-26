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Винахідливі чоловіки задіяли для «операції» ізотермічну стрічку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 жовтня, у прес-службі Нацполіції повідомили про затримання у Львові зловмисників, які умудрилися однією купюрою поповнити собі рахунок на 4000 грн.
«У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої було прикріплено ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місті, під час вчинення «операції», - йдеться у повідомленні.
Тепер правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють, чи були затримані зловмисники причетні до інших злочинів.
13:02: У Львові зловмисники поповнили свій рахунок на 4000 грн однією купюрою
11:54: Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США
11:11: Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
09:16: Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні
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