У Львові зловмисники поповнили свій рахунок на 4000 грн однією купюрою

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 13:02

Винахідливі чоловіки задіяли для «операції» ізотермічну стрічку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 жовтня, у прес-службі Нацполіції повідомили про затримання у Львові зловмисників, які умудрилися однією купюрою поповнити собі рахунок на 4000 грн.

«У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої було прикріплено ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місті, під час вчинення «операції», - йдеться у повідомленні.

Тепер правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють, чи були затримані зловмисники причетні до інших злочинів.