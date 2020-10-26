Японія досягне нульових викидів вуглецю до 2050 року

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Про такій намір заявив новий прем'єр-міністр Японії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 жовтня, стало відомо, що новий прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суга у своїй першій політичній промові на посаді лідера заявив, що країна поступово досягне нульових викидів вуглецю. А саме до 2050 року.
Він заявив, що має намір зробити стійку економіку опорою своєї стратегії зростання і «докласти максимум зусиль для досягнення зеленого суспільства». Це включає створення безвуглецевого суспільства.
Суга, раніше головний секретар кабінету, вступив на посаду 16 вересня після того, як його бос Сіндзо Абе подав у відставку через проблеми зі здоров'ям.
Європейський Союз і Велика Британія вже встановили подібні цілі щодо нульових викидів парникових газів, а Китай нещодавно оголосив, що він стане безвуглецевим до 2060 року. До слова, Японія раніше передбачала зменшення свого вуглецевого сліду на 80 відсотків до 2050 року.
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