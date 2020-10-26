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Кандидат в президенти зауважив, що одна країна є для Штатів реальною загрозою, інша – просто конкурентом.
Новину передає «Преса України».
Кандидат у президентське крісло США Джо Байден заявив, що вважає Росію основною загрозою для США. Китай при цьому він назвав всього лиш конкурентом. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News.
«По-перше, я вважаю, що найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія. По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І в залежності від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаної з силою», - заявив він.
Також згадав Байден й про свого конкурента на виборах Дональда Трампа. За його словами, останній «обіймає кожного диктатора». В результаті поведінка чинного президента змушує союзників по НАТО відвертатися від США.
11:54: Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США
11:11: Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
09:16: Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні
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