Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 11:54

Кандидат в президенти зауважив, що одна країна є для Штатів реальною загрозою, інша – просто конкурентом.

Новину передає «Преса України».

Кандидат у президентське крісло США Джо Байден заявив, що вважає Росію основною загрозою для США. Китай при цьому він назвав всього лиш конкурентом. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News.

«По-перше, я вважаю, що найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія. По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І в залежності від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаної з силою», - заявив він.

Також згадав Байден й про свого конкурента на виборах Дональда Трампа. За його словами, останній «обіймає кожного диктатора». В результаті поведінка чинного президента змушує союзників по НАТО відвертатися від США.