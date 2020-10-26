Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році
  • Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
  • Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус

Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 11:54
Версія для друку
Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США

Кандидат в президенти зауважив, що одна країна є для Штатів реальною загрозою, інша – просто конкурентом.  

Новину передає «Преса України».

Кандидат у президентське крісло США Джо Байден заявив, що вважає Росію основною загрозою для США. Китай при цьому він назвав всього лиш конкурентом. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News.

«По-перше, я вважаю, що найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія. По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І в залежності від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаної з силою», - заявив він.

Також згадав Байден й про свого конкурента на виборах Дональда Трампа. За його словами, останній «обіймає кожного диктатора». В результаті поведінка чинного президента змушує союзників по НАТО відвертатися від США.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції