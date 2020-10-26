Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 11:11

Про свою нелюбов до представників влади політик в черговий раз розповів на брифінгу в штабі своєї політсили.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 жовтня, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував попередні результати голосування в Україні. Виступаючи на брифінгу в Центральному штабі політсили він зазначив, що результати екзит-полів свідчать про фіаско чинної влади.

«Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до діючої влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади. Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що "зелена казка" закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців в 2019 році, відосікі і інші технології більше не працюють», - йшлось у його промові.

Порошенко додав, що навіть «маніпуляції у вигляді опитування» не допомогли владі. Нагадаємо, результати екзит-полів проведених під час місцевих виборів в Києві представили телеканал «Україна 24» разом зі «Студією Савіка Шустера» і Соціологічною групою «Рейтинг».