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Про свою нелюбов до представників влади політик в черговий раз розповів на брифінгу в штабі своєї політсили.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 25 жовтня, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував попередні результати голосування в Україні. Виступаючи на брифінгу в Центральному штабі політсили він зазначив, що результати екзит-полів свідчать про фіаско чинної влади.
«Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до діючої влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади. Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що "зелена казка" закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців в 2019 році, відосікі і інші технології більше не працюють», - йшлось у його промові.
Порошенко додав, що навіть «маніпуляції у вигляді опитування» не допомогли владі. Нагадаємо, результати екзит-полів проведених під час місцевих виборів в Києві представили телеканал «Україна 24» разом зі «Студією Савіка Шустера» і Соціологічною групою «Рейтинг».
11:54: Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США
11:11: Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
09:16: Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні
08:42: Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями
07:30: Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я
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