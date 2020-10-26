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В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 10:27
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В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max

Смартфони віз громадянин Німеччини.

Новину передає «Преса України».

24 жовтня прикордонники на україно-польському кордоні затримали контрабанду нових iPhone 12 Pro Max. Це перша контрабанда останніх моделей айфон. Телефони віз в Україну громадянин Німеччини. 

У прес-групі Держприкордонслужби України уточнили, що смартфони везлися не задекларованими.

«У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» під час перевірки авто марки Mercedes, на якому громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з співробітниками митниці виявили п'ять телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max», - йдеться у повідомленні. 

Контрабандні айфони оцінили в суму від 270 000 до 350 000 гривень. Остаточно ціну визначити важко, оскільки офіційно новинки в Україні ще не продаються.

 

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