В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max

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Смартфони віз громадянин Німеччини.
Новину передає «Преса України».
24 жовтня прикордонники на україно-польському кордоні затримали контрабанду нових iPhone 12 Pro Max. Це перша контрабанда останніх моделей айфон. Телефони віз в Україну громадянин Німеччини.
У прес-групі Держприкордонслужби України уточнили, що смартфони везлися не задекларованими.
«У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» під час перевірки авто марки Mercedes, на якому громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з співробітниками митниці виявили п'ять телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max», - йдеться у повідомленні.
Контрабандні айфони оцінили в суму від 270 000 до 350 000 гривень. Остаточно ціну визначити важко, оскільки офіційно новинки в Україні ще не продаються.
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