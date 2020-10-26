Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 09:48

Стало відомо, в яких регіонах українські виборці були найактивніші.

Новину передає «Преса України».

За даними громадянської мережі «Опора», явка на місцеві вибори в Україні, які пройшли 25 жовтня, була рекордно низька за всю історію українських виборів. Вона склала 35,94%.

Для прикладу, у 2015 році на вибори у місцеву владу явка була понад 46,5%. Глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко додав, що явка на місцевих виборах становила 37% за даними від 97% територіальних виборчих комісій.

Найбільше виборців було зафіксовано в Західній Україні, а саме в Тернопільській області - 46,77%, а найменше в Донецькій області - 31,67%.