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Стало відомо, в яких регіонах українські виборці були найактивніші.
Новину передає «Преса України».
За даними громадянської мережі «Опора», явка на місцеві вибори в Україні, які пройшли 25 жовтня, була рекордно низька за всю історію українських виборів. Вона склала 35,94%.
Для прикладу, у 2015 році на вибори у місцеву владу явка була понад 46,5%. Глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко додав, що явка на місцевих виборах становила 37% за даними від 97% територіальних виборчих комісій.
Найбільше виборців було зафіксовано в Західній Україні, а саме в Тернопільській області - 46,77%, а найменше в Донецькій області - 31,67%.
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
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