Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 09:16

Кількість нових хворих становить більше 5 тисяч.

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 348 924 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 426 нових хворих.

Також за минулу добу померли 73 пацієнти, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 1029 пацієнтам, а за весь період – 142 537. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області - 478.