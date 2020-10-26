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Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 09:16
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Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні

Кількість нових хворих становить більше 5 тисяч. 

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 348 924 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 426 нових хворих.

Також за минулу добу померли 73 пацієнти, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 1029 пацієнтам, а за весь період – 142 537. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області - 478.

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