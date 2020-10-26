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Кількість нових хворих становить більше 5 тисяч.
Новину передає «Преса України».
Станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 348 924 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 426 нових хворих.
Також за минулу добу померли 73 пацієнти, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 1029 пацієнтам, а за весь період – 142 537. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області - 478.
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
09:16: Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні
08:42: Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями
07:30: Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я
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