Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 08:42

35% виборців заявили, що ніяких проблем у них з цим не виникло.

Новину передає «Преса України».

За результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг», у 40% українців, які прийшли проголосувати на місцевих виборах, виникли труднощі з бюлетенями. Так, людям було важко розібратися з ними.

«Серед тих, хто голосував на місцевих виборах 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% дуже складно і 27% трохи складно. У той же час 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% - що дуже легко», - йдеться у повідомленні.

Дослідження проходило у день виборів, 25 жовтня.