Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями

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35% виборців заявили, що ніяких проблем у них з цим не виникло.
Новину передає «Преса України».
За результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг», у 40% українців, які прийшли проголосувати на місцевих виборах, виникли труднощі з бюлетенями. Так, людям було важко розібратися з ними.
«Серед тих, хто голосував на місцевих виборах 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% дуже складно і 27% трохи складно. У той же час 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% - що дуже легко», - йдеться у повідомленні.
Дослідження проходило у день виборів, 25 жовтня.
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