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Ляшко програв на довиборах в Раду

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 08:06
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Ляшко програв на довиборах в Раду

Випередив радикала представник «Слуги народу».

Новину передає «Преса України».

Центральна виборча комісія (ЦВК) України повідомила, що за результатом підрахунку 14,57 % голосів на проміжних виборах до парламенту в Чернігівській області перемогу здобув Анатолій Гунько. Останній представляє президентську партію «Слуга народу».

За ним розмістився лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко. Так, Гунько зібрав 37,87% голосів виборців, а Ляшко - 34,00% голосів виборців.

Нагадаємо, раніше Олег Ляшко зазначив у соцмережі, що він переміг на довиборах до парламенту на виборчому окрузі №208. Як відомо, довибори до ВРУ у 208 окрузі провели у зв’язку зі смертю члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Його знайшли з простреленою головою в туалеті київського офісу.  

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