Ляшко програв на довиборах в Раду

Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями 08:42
Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я 07:30
Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста 13:15
Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році 12:43
Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців 12:06
Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award 11:31
УСТРОИТ ЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР ОХОТУ НА МЭРА ДНЕПРА БОРИСА ФИЛАТОВА? 09:46
У Запоріжжі евакуювали людей, які прямували до Туреччини 15:07
Червона Польща – В країні закривають бари та ресторани 14:16
Випередив радикала представник «Слуги народу».
Новину передає «Преса України».
Центральна виборча комісія (ЦВК) України повідомила, що за результатом підрахунку 14,57 % голосів на проміжних виборах до парламенту в Чернігівській області перемогу здобув Анатолій Гунько. Останній представляє президентську партію «Слуга народу».
За ним розмістився лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко. Так, Гунько зібрав 37,87% голосів виборців, а Ляшко - 34,00% голосів виборців.
Нагадаємо, раніше Олег Ляшко зазначив у соцмережі, що він переміг на довиборах до парламенту на виборчому окрузі №208. Як відомо, довибори до ВРУ у 208 окрузі провели у зв’язку зі смертю члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Його знайшли з простреленою головою в туалеті київського офісу.
08:42: Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями
07:30: Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я
13:41: В Apple назвали вартість заміни дисплею для iPhone 12
13:15: Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста
12:43: Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році
12:06: Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.