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Також для багатьох українців місцеві вибори були просто нецікаві.
Новину передає «Преса України».
З'явилися результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Соціологи дізнались, хто в Україні не голосував на місцевих виборах та чому. Так, кожен п'ятий українець не прийшов на дільницю за станом здоров'я.
Кожен сьомий українець не прийшов на голосування, бо не знав, за кого голосувати. Кожному восьмому українцю вибори були нецікаві.
«20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров'я, 19% - то, що не проживають за місцем прописки, 15% - зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати», - зазначили соціологи.
Варто зазначити, що 10% виборців не проголосували через пандемію.
07:30: Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я
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