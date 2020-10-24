В Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань

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Про це повідомив міністр Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 жовтня, очільник МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він уточнив, що за минулу добу було проведено більше 40 тисяч ПЛР-тестувань, що є абсолютним рекордом.
«Загалом за добу здійснено 67 573 тестування, зокрема 41 430 досліджень методом ПЛР, а також 26 143 - методом ІФА», - уточнив він.
В МОЗ очікують, що у листопаді показник вдасться збільшити до 50 тисяч тестувань за добу. Також Степанов закликав українців дотримуватись правил протиепідемічної безпеки.
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