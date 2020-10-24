В Apple назвали вартість заміни дисплею для iPhone 12

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 13:41

Нещодавно каліфорнійський гігант представив новинки – дванадцяті айфони. Раніше була озвучена ціна на смартфони. Тепер відомо, скільки користувачам доведеться заплатити за ремонт дисплею.

Новину передає «Преса України».

У компанії Apple повідомили, що заміна дисплейного модуля на останніх смартфонах iPhone 12 коштуватиме 279 доларів. Для моделі Pro – 321 долар. Мова йде про негарантійну заміну дисплею.

У вартість не включено саму роботу з заміни дисплею. За це теж доведеться заплатити. Однак скільки – невідомо.

В результаті представники Apple запропонували покупцям дванадцятих айфонів докуповувати разом зі смартфоном програму розширеної гарантії AppleCare +. Протягом двох років Apple лагодитиме смартфони. Коштує послуга від 149 доларів до 199 доларів в залежності від версії телефону.