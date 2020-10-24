Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 13:15

Зірка кіно уже проголосувала та навіть сказала, за кого.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Belfast Telegraph, голлівудська зірка кіно Дженніфер Еністон заявила, що голосувала на майбутніх президентських виборах у США за репера Каньє Веста – це «не смішно».

«Голосувати за Каньє - це не смішно. Не знаю, як ще це сказати. Будь ласка, будьте відповідальні», - написала вона.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила своїм 35 мільйонам прихильників, що проголосувала за Джо Байдена та його напарника Камалу Гарріс, виділивши расу, пандемію та права ЛГБТ серед ключових питань.

«Наш чинний президент вирішив, що расизм не є проблемою. Він неодноразово публічно ігнорував науку…занадто багато людей померли», - написала вона.

Нагадаємо, у США стартувало дострокове голосування за президента США. Офіційна дата виборів – 3 листопада.