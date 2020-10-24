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Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 13:15
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Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста

Зірка кіно уже проголосувала та навіть сказала, за кого.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Belfast Telegraph, голлівудська зірка кіно Дженніфер Еністон заявила, що голосувала на майбутніх президентських виборах у США за репера Каньє Веста – це «не смішно».

«Голосувати за Каньє - це не смішно. Не знаю, як ще це сказати. Будь ласка, будьте відповідальні», - написала вона.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила своїм 35 мільйонам прихильників, що проголосувала за Джо Байдена та його напарника Камалу Гарріс, виділивши расу, пандемію та права ЛГБТ серед ключових питань.

«Наш чинний президент вирішив, що расизм не є проблемою. Він неодноразово публічно ігнорував науку…занадто багато людей померли», - написала вона.

 
 
 
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#IVOTED for @joebiden and @kamalaharris. I dropped my ballot off, and I did it early ???????? I voted for them because right now this country is more divided than ever. Right now, a few men in power are deciding what women can and can’t do with their own bodies. Our current President has decided that racism is a non-issue. He has repeatedly and publicly ignored science... too many people have died. ⠀ I urge you to really consider who is going to be most affected by this election if we stay on the track we’re on right now... your daughters, the LGBTQ+ community, our Black brothers and sisters, the elderly with health conditions, and your future kids and grandkids (who will be tasked with saving a planet that our leadership refuses to believe is hurting). ⠀ ⠀ This whole thing isn’t about one candidate or one single issue, it’s about the future of this country and of the world. Vote for equal human rights, for love, and for decency. ⠀ ❤️????⠀ ⠀ ⠀ PS - It’s not funny to vote for Kanye. I don’t know how else to say it. Please be responsible ????????

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Нагадаємо, у США стартувало дострокове голосування за президента США. Офіційна дата виборів – 3 листопада. 

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