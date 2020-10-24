Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 12:43

Так, вони порівняли можливості старої «двадцятки» з новою.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти вирішили порівняти, скільки товарів та послуг було доступно українцям на 20 гривень у 1996 році та сьогодні. Нагадаємо, у 1996 році курс гривні до долара становив 1,8 грн.

Для цього була створена цікава інфографіка. Для прикладу, у 1996 році українці могли придбати 2 кілограми лікарської ковбаси, а в 2020 році – всього 210 грамів такої ж ковбаси.

Також на 20 гривнів можна було придбати 11 доларів у 1996 році, а в 2020 році – 71 цент.