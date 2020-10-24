Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста 13:15
Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році 12:43
Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців 12:06
Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award 11:31
УСТРОИТ ЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР ОХОТУ НА МЭРА ДНЕПРА БОРИСА ФИЛАТОВА? 09:46
У Запоріжжі евакуювали людей, які прямували до Туреччини 15:07
Червона Польща – В країні закривають бари та ресторани 14:16
Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження 11:41
Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі 11:04
Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12 10:18
Так, вони порівняли можливості старої «двадцятки» з новою.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти вирішили порівняти, скільки товарів та послуг було доступно українцям на 20 гривень у 1996 році та сьогодні. Нагадаємо, у 1996 році курс гривні до долара становив 1,8 грн.
Для цього була створена цікава інфографіка. Для прикладу, у 1996 році українці могли придбати 2 кілограми лікарської ковбаси, а в 2020 році – всього 210 грамів такої ж ковбаси.
Також на 20 гривнів можна було придбати 11 доларів у 1996 році, а в 2020 році – 71 цент.
13:41: В Apple назвали вартість заміни дисплею для iPhone 12
13:15: Дженніфер Еністон не підтримала на виборах у США Каньє Веста
12:43: Журналісти згадали, що можна було придбати за 20 грн у 1996 році
12:06: Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців
11:31: Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.