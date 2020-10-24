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Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 12:06
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Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців

Так, кандидат в президенти пообіцяв людям вакцину від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден пообіцяв, що в разі обрання його президентом на виборах 3 листопада він забезпечить безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для всіх американців. Так, він представив свій план реагування на пандемію.

Вчора, 23 жовтня, у головній політичній промові щодо коронавірусу Байден розкритикував президента США Дональда Трампа за його політику боротьби з пандемією коронавірусу, яка призвела до загибелі понад 220 000 людей і мала руйнівний вплив на економіку країни. 

«Нове дослідження Колумбійського університету свідчить про те, що десь 130 000 - 210 000 таких смертей можна було уникнути», - наголосив Байден.

Після цього він зазначив, що як тільки буде винайдена безпечна та дієва вакцина, американці її отримають.

 

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