Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців 12:06
Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award 11:31
УСТРОИТ ЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР ОХОТУ НА МЭРА ДНЕПРА БОРИСА ФИЛАТОВА? 09:46
У Запоріжжі евакуювали людей, які прямували до Туреччини 15:07
Червона Польща – В країні закривають бари та ресторани 14:16
Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження 11:41
Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі 11:04
Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12 10:18
Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу 09:43
Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус 09:17
Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії 08:39
Так, кандидат в президенти пообіцяв людям вакцину від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Кандидат у президенти від демократів Джо Байден пообіцяв, що в разі обрання його президентом на виборах 3 листопада він забезпечить безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для всіх американців. Так, він представив свій план реагування на пандемію.
Вчора, 23 жовтня, у головній політичній промові щодо коронавірусу Байден розкритикував президента США Дональда Трампа за його політику боротьби з пандемією коронавірусу, яка призвела до загибелі понад 220 000 людей і мала руйнівний вплив на економіку країни.
«Нове дослідження Колумбійського університету свідчить про те, що десь 130 000 - 210 000 таких смертей можна було уникнути», - наголосив Байден.
Після цього він зазначив, що як тільки буде винайдена безпечна та дієва вакцина, американці її отримають.
12:06: Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців
11:31: Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award
09:46: УСТРОИТ ЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР ОХОТУ НА МЭРА ДНЕПРА БОРИСА ФИЛАТОВА?
15:07: У Запоріжжі евакуювали людей, які прямували до Туреччини
14:44: Майже половина кандидатів на місцевих виборах – жінки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.