Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award

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Цьогоріч на перемогу претендують Катерина Штанко та Леся Воронина.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українські ілюстраторка Катерина Штанко та письменниця Леся Воронина потрапили до списку кандидатів на отримання премії Астрід Ліндґрен The Astrid Lindgren Memorial Award 2020.
Катерина Штанко працювала з видавництвами «Веселка», «Дніпро», «Свенас», «Марка України» «Марка України», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Грані-Т» та «Видавництво Старого Лева». Леся Воронина написала збірку повістей «Суперагент 000», пригодницькі повісті «Пригоди голубого папуги», «Хлюсь та інші», «Таємниця Чорного озера».
Варто зазначити, що на премію претендують 237 кандидатів з 68 країн. Серед них не лише автори та ілюстратори, а й промоутери та оповідачі. Цьогоріч у списку 49 нових імен, 46% жінок, 41% чоловіків, 13% організацій.
12:06: Байден на посаді президента пообіцяв безкоштовно провакцинувати американців
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