Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
  • Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус
  • Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих

WhatsApp скануватиме своїх користувачів

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 10:54
Версія для друку
WhatsApp скануватиме своїх користувачів

Стало відомо, з якою метою популярний месенджер вводить нові правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що розробники обмінника миттєвими повідомленнями та файлами WhatsApp заговорили про намір ввести сканування особи користувача. Таким чином вони сподіваються убезпечити конфіденційні дані власника телефону.

Про це йдеться на порталі WABetaInfo. Наразі над нововведенням працюють. До слова, подібна функція раніше була доступна користувачам операційної системи iOS, яких сканували за допомогою Face-ID.

Читайте також:

  • WhatsApp додасть нову корисну функцію
  • Стала відома доля WhatsApp у 2020 році
  • Дуров порадив видалити WhatsApp з телефону

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції