WhatsApp скануватиме своїх користувачів

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 10:54

Стало відомо, з якою метою популярний месенджер вводить нові правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що розробники обмінника миттєвими повідомленнями та файлами WhatsApp заговорили про намір ввести сканування особи користувача. Таким чином вони сподіваються убезпечити конфіденційні дані власника телефону.

Про це йдеться на порталі WABetaInfo. Наразі над нововведенням працюють. До слова, подібна функція раніше була доступна користувачам операційної системи iOS, яких сканували за допомогою Face-ID.