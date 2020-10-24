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Президент Польщі підхопив Covid-19

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 10:21
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Президент Польщі підхопив Covid-19

Про стан 48-річного президента наразі нічого невідомо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що лідер Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Як повідомляють іноземні ЗМІ,  про хворобу президента розповів прес-секретар лідера країни.

Тим не менше, наразі невідомо, як протікає хвороба у 48-річного Дуди та яке лікування він проходить.

Як повідомлялось раніше, від сьогодні у Польщі посилено карантин. Через погіршення епідеміологічної ситуації в країні закриють бари та ресторани. 

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