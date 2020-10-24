Президент Польщі підхопив Covid-19

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 10:21

Про стан 48-річного президента наразі нічого невідомо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що лідер Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Як повідомляють іноземні ЗМІ, про хворобу президента розповів прес-секретар лідера країни.

Тим не менше, наразі невідомо, як протікає хвороба у 48-річного Дуди та яке лікування він проходить.

Як повідомлялось раніше, від сьогодні у Польщі посилено карантин. Через погіршення епідеміологічної ситуації в країні закриють бари та ресторани.