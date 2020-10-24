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РНБО оновила статистику щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 09:48
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РНБО оновила статистику щодо коронавірусу в Україні

Кількість нових хворих стабільно перевищує 7000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 24 жовтня в Україні 337 410 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало 7014 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 560 та Харківській області – 520.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 125 пацієнтів. За весь період спостереження – 6289 осіб. Одужати вдалось 139 755 українцям.

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