РНБО оновила статистику щодо коронавірусу в Україні

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Кількість нових хворих стабільно перевищує 7000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на 24 жовтня в Україні 337 410 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало 7014 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 560 та Харківській області – 520.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 125 пацієнтів. За весь період спостереження – 6289 осіб. Одужати вдалось 139 755 українцям.
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