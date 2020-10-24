УСТРОИТ ЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ МИР ОХОТУ НА МЭРА ДНЕПРА БОРИСА ФИЛАТОВА?

Аня Мартинюк 24 жовтня 2020, 09:46

... Через несколько дней жители Днепра тайным голосованием изберут нового мэра... И в этой связи меня, как гражданина и патриота, весьма беспокоит дальнейшая судьба нынешнего городского головы - Бориса Филатова. Ибо, несмотря на то, что я считаю его откровенно слабым чиновником, Борис вызывает у меня чувство глубокого уважения, как личность... Осенью 2015 года кресло Городского головы Днепропетровска занял Борис Альбертович Филатов. Впервые главой современного украинского мегаполиса стал руководитель абсолютно нового типа. Борис не был учащимся ПТУ и не крутил "наперстки", как широкоизвестный в узких кругах "Гепа"... Он не скакал бодрым козликом из одной политической силы в другую, каждую пятилетку "ложась" всякий раз под нового лидера, как "вечно живой" Иван Куличенко. Он не был омыт нечистотами большевизма, как стареющий "коммуняка" Владимир Яцуба. Филатов - это патриот, гражданин, блестящий оратор. Открытое лицо, умный взгляд, прекрасно поставленная речь. Заслуженный журналист Украины, бизнесмен, кинорежиссер, адвокат, кандидат наук: такого мэра нет ни в одном городе нашего государства. Филатов - вне всяких сомнений - явление уникальное, но... Но на днях, будучи на политическом митинге в г. Новомосковске, на котором завязалась серьезная потасовка, я стал свидетелем того, как Борис Альбертович вдруг начал отчаянно кричать: "Это люди Нарика! Это люди Нарика!". Я поинтересовался у стоявшего рядом со мною мужчины лет пятидесяти, мол, знает ли тот, кто такой Нарик? Незнакомец кивнул: "Если верить тому же Филатову, Нарик - это одна из самых многозначительных фигур на постсоветском пространстве, живущий по понятиям. И за это к нему с уважением относятся и депутаты, и министры, и президенты. Я частенько вижу, как Филатов через прессу, отпускает оскорбительные выпады в адрес Нарика, прикрываясь, как щитом, статусом головы огромного мегаполиса. Мэр играет с огнем: с людьми такого уровня нельзя вести так легкомысленно. В итоге за "базар" ему все равно придется ответить...".

... Как мне кажется, незнакомец абсолютно прав... И в этом, на мой взгляд, состоит фатальная ошибка г-на Филатова. Дело в том, что отец мэра - Альберт Борисович - работал преподавателем на кафедре философии в Днепропетровском государственном университете. А мама - Луиза Трофимовна - преподавала русский язык и литературу в Днепропетровском химико-технологическом институте. И совершенно очевидно, что много лет назад будущий мэр - изнеженный, интеллигентный юноша - наверняка посещал музыкальную школу, кружок бальных танцев и секцию шахмат. А в дальнейшем изучал историю, культуру, искусство, философию и этнографию Японии. Это, вне всяких сомнений, вызывает восхищение, но... Но он совершенно не знает законов улицы и его, я уверен, в самом ближайшем будущем ждут весьма тяжелые времена. Я вырос в провинциальном закавказском городке, где каждая улица кишела авторитетами, жившими по понятиям. И мы, мальчишки, носили в кармане ножи и кастеты, начиная с третьего-четвертого класса. А секции шахмат предпочитали боксерский клуб. И я еще мальчишкой прекрасно уяснил, что за каждое несправедливо-оскорбительное слово, отпущенное в адрес таких личностей, как Нарик, непременно придется когда-нибудь ответить. Это может случиться через месяц, через год, через десять лет, но это непременно случится. Я знаю эту категорию людей. Увы, мне жаль, что в окружении Филатова не нашлось ни одного трезвомыслящего человека, который бы подсказал патрону о правилах этикета и нависшей над ним угрозе. Конечно, до конца жизни Филатов может ходить под патронатом нескольких телохранителей, но давайте вспомним несколько имен: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфильд, Уильям Мак-Кинли, Джон Кеннеди... Это президенты США, которых от покушения не смогла уберечь прекрасно подготовленная охрана. А имена украинских бизнесменов и депутатов, закончивших жизнь от автоматной очереди киллера или в салоне взорванного автомобиля, просто не поддаются счету. И 99 случаях из 100, охрана погибала вместе с боссом. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из ближнего круга Бориса Филатова уведомил бы патрона о вероятности вендетты...

P.S. Я, как писатель, от души желаю своему коллеге по перу Борису Альбертовичу здоровья и долгих лет жизни...





Артур Балаев, писатель, лауреат международной литературной премии "За мир и гуманизм".