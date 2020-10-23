У Запоріжжі евакуювали людей, які прямували до Туреччини

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 15:07

Один з пасажирів заявив про «замінування» літака.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що пасажир міжнародного аеропорту «Запоріжжя» повідомив про «замінування» літака, який мав прямувати в Анталію. В результаті правоохоронці евакуювали 180 осіб.

Подія мала місце 22 жовтня. Відомо,що під час огляду літака жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. «Мінер» 1969 року народження пояснювати свій вчинок не захотів. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.