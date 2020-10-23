Майже половина кандидатів на місцевих виборах – жінки

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Цікаву статистику навела голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що 44,2% кандидатів в органи місцевого самоврядування – це жінки. Про це розповіла голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.
«Загальна кількість чоловіків, які балотуються на цих виборах становить 55%, 44,2% – це жінки і є у нас цікава норма, що у 0,3% з технічних причин стать не вдалося визначити», - зауважила вона.
Ольга Айвазовська зауважила, що схожа ситуація і з виборами в райради.
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