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Майже половина кандидатів на місцевих виборах – жінки

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 14:44
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Майже половина кандидатів на місцевих виборах – жінки

Цікаву статистику навела голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що 44,2% кандидатів в органи місцевого самоврядування – це жінки. Про це розповіла голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Загальна кількість чоловіків, які балотуються на цих виборах становить 55%, 44,2% – це жінки і є у нас цікава норма, що у 0,3% з технічних причин стать не вдалося визначити», - зауважила вона. 

Ольга Айвазовська зауважила, що схожа ситуація і з виборами в райради.  

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