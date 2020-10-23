Червона Польща – В країні закривають бари та ресторани

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Епідеміологічна ситуація в країні погіршилась.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що Польща прийняла рішення закрити бари та ресторани. Також оголошено про обмеження щодо кількості людей, які збираються в одному місці.
Уряд країни оголосив, що від 24 жовтня вся територія – це червона зона.
«Ситуація недобра і динамічна», - прокоментував подію прем’єр Матеуш Моравецький.
Як відомо, сьогодні в Польщі зафіксували антиректорд - понад 13,6 тис. нових випадків та ще понад 150 людей померли.
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