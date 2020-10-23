Мати Юлії Тимошенко захворіла на коронавірус

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 13:47

Хвороба у 83-річної жінки протікає важко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що мати нардепа Юлії Тимошенко, Людмила Телегіна, захворіла на коронавірус. Як відомо, раніше китайським вірусом перехворіла сама лідер «Батьківщини».

За словами медиків, хвороба у матері народної обраниці протікає з ускладненнями, її стан оцінюють як важкий.

«Мама Юлії Тимошенко захворіла, вона заразилася Covid-19. Хвороба у неї протікає дуже важко», відзначило для видання РБК-Україна джерело.

Нагадаємо, Людмилі Телегіній 83 роки.