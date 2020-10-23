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Погода обіцяє бути комфортною.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на найближчі вихідні, 24-25 жовтня. За її прогнозом, на більшості території країни безопадна погода, ймовірність невеликих дощів є на Півночі та на Харківщині.
«Температура повітря у суботу протягом дня +12+18 градусів, трохи нижче, +11+14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16+22 градуси», - зазначила вона.
У неділю, 25 жовтня, стане свіжіше на 2-4 градуси. У столиці субота буде хмарною та з дощем, а неділя сухою та сонячною. Наступний тиждень стартує із сухої погоди. За прогнозом синоптика, відчутних холодів поки не очікується.
13:25: Синоптик представила прогноз на вихідні для українців
11:41: Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження
11:04: Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі
10:18: Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12
09:43: Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу
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