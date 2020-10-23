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Синоптик представила прогноз на вихідні для українців

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 13:25
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Синоптик представила прогноз на вихідні для українців

Погода обіцяє бути комфортною. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на найближчі вихідні, 24-25 жовтня. За її прогнозом, на більшості території країни безопадна погода, ймовірність невеликих дощів є на Півночі та на Харківщині.

«Температура повітря у суботу протягом дня +12+18 градусів, трохи нижче, +11+14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16+22 градуси», - зазначила вона.

У неділю, 25 жовтня, стане свіжіше на 2-4 градуси. У столиці субота буде хмарною та з дощем, а неділя сухою та сонячною. Наступний тиждень стартує із сухої погоди. За прогнозом синоптика, відчутних холодів поки не очікується.

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