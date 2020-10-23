Ломаченко вибачився перед шанувальниками за поразку

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 13:06

Як відомо, українець нещодавно програв американцю Теофімо Лопесу.

Новину передає «Преса України».

Гордість України, боксер Василь Ломаченко вибачився перед своїми уболівальниками за поразку у бою з американським боксером Теофімо Лопесом. Як відомо, останній здобув звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

На своїй сторінці у соцмережі Ломаченко представив відповідне відео.

«Складно зараз щось коментувати відразу ж після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук - мають, звичайно, величезну роль ... Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй велике спасибі», - йдеться у його зверненні.

Нагадаємо, раніше менеджер українця розповів, що Ломаченко програв через травму.