Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
  • Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус
  • Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих

Ломаченко вибачився перед шанувальниками за поразку

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 13:06
Версія для друку
Ломаченко вибачився перед шанувальниками за поразку

Як відомо, українець нещодавно програв американцю Теофімо Лопесу.

Новину передає «Преса України».

Гордість України, боксер Василь Ломаченко вибачився перед своїми уболівальниками за поразку у бою з американським боксером Теофімо Лопесом. Як відомо, останній здобув звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

На своїй сторінці у соцмережі Ломаченко представив відповідне відео.  

«Складно зараз щось коментувати відразу ж після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук - мають, звичайно, величезну роль ... Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй велике спасибі», - йдеться у його зверненні.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Go behind the scenes on one of the biggest nights in Lightweight history ???????? @lomachenkovasiliy @lomus_shop @toprank

Допис, поширений ????????LomUs™️???????? (@lomus_official)

Нагадаємо, раніше менеджер українця розповів, що Ломаченко програв через травму.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції