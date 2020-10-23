Huawei здивувала незвичним дизайном нових телефонів

Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження 11:41
Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі 11:04
Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12 10:18
Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу 09:43
Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус 09:17
Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії 08:39
1000 грн за голос - У Києві поліція викрила організаторів підкупу виборців 07:36
Потураєв заявив про можливе роз’єднання «Слуги народу» 15:10
Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США 14:13
Перший позов пішов – Опитування Зеленського може не відбутись 13:38
В первый в мире центр по производству батарей с искусственным интеллектом пригласили коррупционера 12:56
Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус 09:48
Понад півтора мільйони українців платять податки у Польщі 08:38
Тим не менше, придбати їх зможе не кожен.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що китайська компанія Huawei випустила нові смартфони, які відрізняються від інших щонайменше своїм дизайном. Мова йде про моделі Huawei Mate 40 Pro, Pro + та RS.
За словами експертів, за останні кілька років апаратне забезпечення смартфонів Huawei стало справді хорошим. Компанія пропонує одні з найкращих систем камер для смартфонів на ринку, а її процесори Kirin - одні з найефективніших, доступних для телефонів Android.
Тим не менше, щойно представлені Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + і Porsche Design Mate 40 RS експерти називають одними з найпривабливіших нових смартфонів на сьогоднішній день.
«Але більшість людей, мабуть, не захочуть їх купувати ... і через обмеження поставок та обмежену доступність в деяких частинах світу», - відзначили представники видання Liliputing.
Як відомо, наразі компанія перебуває під жорсткими торговими обмеженнями, накладеними Сполученими Штатами, а це означає, що її телефони поставляються без Google Play Store або Google Play Services. Деякі компоненти для телефонів навіть стало важче отримувати.
13:25: Синоптик представила прогноз на вихідні для українців
11:41: Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження
11:04: Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі
10:18: Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12
09:43: Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу
09:17: Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.