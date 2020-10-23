Huawei здивувала незвичним дизайном нових телефонів

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 12:30

Тим не менше, придбати їх зможе не кожен.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що китайська компанія Huawei випустила нові смартфони, які відрізняються від інших щонайменше своїм дизайном. Мова йде про моделі Huawei Mate 40 Pro, Pro + та RS.

За словами експертів, за останні кілька років апаратне забезпечення смартфонів Huawei стало справді хорошим. Компанія пропонує одні з найкращих систем камер для смартфонів на ринку, а її процесори Kirin - одні з найефективніших, доступних для телефонів Android.

Тим не менше, щойно представлені Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + і Porsche Design Mate 40 RS експерти називають одними з найпривабливіших нових смартфонів на сьогоднішній день.

«Але більшість людей, мабуть, не захочуть їх купувати ... і через обмеження поставок та обмежену доступність в деяких частинах світу», - відзначили представники видання Liliputing.

Як відомо, наразі компанія перебуває під жорсткими торговими обмеженнями, накладеними Сполученими Штатами, а це означає, що її телефони поставляються без Google Play Store або Google Play Services. Деякі компоненти для телефонів навіть стало важче отримувати.