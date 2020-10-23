Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 11:41

Нове дослідження ставить під сумнів заяву президента Дональда Трампа про «історичний прорив» у лікуванні хворих на смертоносний китайський вірус.

Новину передає «Преса України».

Згідно з результатами клінічного випробування в Індії, використання крові пацієнтів, які одужали від COVID-19, для лікування інших людей малоефективне. Результати, опубліковані в Британському медичному журналі BMJ, показують, що реконвалесцентна плазма, яка доставляє антитіла від людей, що пережили COVID-19, інфікованим людям, не змогла знизити рівень смертності або зупинити прогресування до важкого захворювання.

Результати дослідження, проведеного на понад 400 госпіталізованих пацієнтах з COVID-19, тепер ставлять під сумнів заяву президента США Дональда Трампа про «історичний прорив» в його лікуванні. Як відомо, для лікування Трампа використовували плазму крові декількох людей, якs перехворіли коронавірусом.

Саймон Кларк, експерт в Університеті Редінга? зазначив, що випробування змогло продемонструвати незначний вплив на швидкість, з якою пацієнти змогли позбутися вірусу. Іншими словами, клінічних переваг для пацієнтів не було.