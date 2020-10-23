Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження 11:41
Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі 11:04
Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12 10:18
Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу 09:43
Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус 09:17
Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії 08:39
1000 грн за голос - У Києві поліція викрила організаторів підкупу виборців 07:36
Потураєв заявив про можливе роз’єднання «Слуги народу» 15:10
Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США 14:13
Перший позов пішов – Опитування Зеленського може не відбутись 13:38
В первый в мире центр по производству батарей с искусственным интеллектом пригласили коррупционера 12:56
Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус 09:48
Понад півтора мільйони українців платять податки у Польщі 08:38
Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові 08:04
«Слуга народу» сама заплатить за всеукраїнське опитування 15:05
Сторони посварилися й навіть дозволили собі образливі висловлювання.
Новину передає «Преса України».
В ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» вийшов доволі гострий діалог між представником президентської партії «Слуга народу» Олександром Дубінським та кандидатом в мери Києва Сергієм Притулою.
Дубінський знаходився в студії, тим часом Притула був на зв’язку онлайн. Зокрема Дубінський поцікавився у Притули: «Скільки в Києві ліній метро?», на що останній зазначив, що не відповідатиме на питання людини, яку вважає «абсолютним мерзенником».
«…Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені дуже дивно бачити цього покидька у вашій студії. Все-таки за мотивами гігієни якоїсь не буду опускатися до спілкування з цією людиною», - зазначив Притула.
В результаті Дубінський назвав співрозмовника «тупою твариною».
Припинити діалог вдалось ведучій ток-шоу Наталії Мосейчук.
11:41: Кров колишніх хворих на COVID-19 малоефективна для лікування нових пацієнтів – дослідження
11:04: Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі
10:18: Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12
09:43: Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу
09:17: Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
08:39: Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії
07:36: 1000 грн за голос - У Києві поліція викрила організаторів підкупу виборців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.