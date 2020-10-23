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Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 11:04
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Притула та Дубінський обмінялися люб'язностями в прямому ефірі

Сторони посварилися й навіть дозволили собі образливі висловлювання. 

Новину передає «Преса України».

В ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» вийшов доволі гострий діалог між представником президентської партії «Слуга народу» Олександром Дубінським та кандидатом в мери Києва Сергієм Притулою.

Дубінський знаходився в студії, тим часом Притула був на зв’язку онлайн. Зокрема Дубінський поцікавився у Притули: «Скільки в Києві ліній метро?», на що останній зазначив, що не відповідатиме на питання людини, яку вважає «абсолютним мерзенником».

«…Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені дуже дивно бачити цього покидька у вашій студії. Все-таки за мотивами гігієни якоїсь не буду опускатися до спілкування з цією людиною», - зазначив Притула.

В результаті Дубінський назвав співрозмовника «тупою твариною».

Припинити діалог вдалось ведучій ток-шоу Наталії Мосейчук.

 

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