Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12

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Засновник магазину Rozetka попередив, що насправді ціни на новинки будуть вищими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що засновник і CEO інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін попередив потенційних покупців дванадцятих айфонів про те, що він раніше помилився, озвучивши ціни на смартфони.
Так, ціна буде вищою, ніж він озвучував раніше. Тобто вона не буде такою, як в США.
«Про 12ї айфон. Ви вже знаєте, що Rozetka зіграла вирішальну роль в тому, що Apple підвищила рейтинг України і з 30 жовтня ви зможете купити на Rozetka нові, що важливо "білі" iPhone- всього на тиждень пізніше, ніж в США і великих країнах Європи. Я написав про це і тут же отримав сотню питань про ціну, "аналогічну американській". І я повинен сказати, що помилився, вказавши на схожість цін зі Штатами, а не з Європою», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
О 12х Айфонах Вы уже знаете, что Rozetka сыграла решающую роль в том, что Apple повысила рейтинг Украины и с 30 октября...Опубликовано Vladyslav Chechotkin Четверг, 22 октября 2020 г.
Чечоткін зауважив, що на формування ціни вплинуть податки, сертифікація та багато чого іншого. Щоб не засмучувати потенційних покупців Чечоткін запропонував їм рік безкоштовної доставки з інтернет-магазину.
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