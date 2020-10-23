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Як тільки вона буде готова.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський заявив в ході прес-конференції з журналістами 4 телеканалів, що готовий протестувати на собі вакцину від коронавірусу українського виробництва.
«Минуло 50 років, і я вважаю, що це найголовніша перемога, яка є. І якщо ця вакцина ще і спрацює, то я вважаю, що ми зробили чимало. Так. Ті результати, які показували, - я задоволений. Якщо скажуть – так», - йшлось у його заяві.
Президент також запевнив, що наразі треба, щоб вакцина пройшла клінічні дослідження, й багато про вакцину наразі сказати не можна. Однак він впевнений, що українська вакцина унікальна.
10:18: Відомий інтернет-магазин України назвав неправильні ціни на нові iPhone 12
09:43: Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу
09:17: Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус
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