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Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 09:43
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Зеленський погодився вколоти собі українську вакцину від коронавірусу

Як тільки вона буде готова.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський заявив в ході прес-конференції з журналістами 4 телеканалів, що готовий протестувати на собі вакцину від коронавірусу українського виробництва.  

«Минуло 50 років, і я вважаю, що це найголовніша перемога, яка є. І якщо ця вакцина ще і спрацює, то я вважаю, що ми зробили чимало. Так. Ті результати, які показували, - я задоволений. Якщо скажуть – так», - йшлось у його заяві.

Президент також запевнив, що наразі треба, щоб вакцина пройшла клінічні дослідження, й багато про вакцину наразі сказати не можна. Однак він впевнений, що українська вакцина унікальна.

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