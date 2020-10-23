Антирекорд – За добу у 7517 українців виявили коронавірус

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 09:17

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 23 жовтня в Україні зафіксовано 330 396 випадків захворювання на смертоносний коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 7517 осіб, що є черговим добовим антирекордом в Україні. Днем раніше в Україні виявили 7053 пацієнтів з вірусом.

Найбільше нових випадків у Харківській області області – 693. Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померла 121 людина. За весь період спостереження 2680 осіб. Одужати вдалось 137 578 українцям, а за минулу добу – 2680 пацієнтам.