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Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 08:39
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Українці без пенсії – Зеленський вирішив відмовитися від президентської пенсії

Голова держави прокоментував слова прем’єра про те, що через 15 років українські пенсіонери не матимуть пенсій.

Новину передає «Преса України». 

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. Український лідер прокоментував недавні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що через 15 років українці не матимуть пенсій. Так, лідер країни заявив, що він відмовляється від президентської пенсії.

«Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нічого їсти, навіщо мені такі пенсії», - зазначив він.

Також він закликав з розумінням поставитися до слів Шмигаля, запевнюючи, що останній мав на увазі проблему відтоку молодих українців з країни. За його словами, молодь виїжджає, покоління старіє.

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