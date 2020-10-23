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Трамп та Байден отримали результат тесту на COVID-19

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 08:04
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Трамп та Байден отримали результат тесту на COVID-19

Кандидати в президенти США здали тест перед головними дебатами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп та його опонент Джо Байден отримали результати тесту на коронавірус. За даними американських ЗМІ, результати тесту Трампа оприлюднив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз.

За словами останнього, Трампа протестували на борту Air Force One дорогою до Нешвіллу. Результат тесту – негативний. У передвиборчому штабі Байдена тим часом розповіли, що у нього теж немає коронавірусу.

Нагадаємо, у США проходять заключні дебати між кандидатами в президенти США. Вибори заплановані на 3 листопада.

 

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