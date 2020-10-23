1000 грн за голос - У Києві поліція викрила організаторів підкупу виборців

Аня Мартинюк 23 жовтня 2020, 07:36

Стало відомо, що тепер загрожує горе кандидату в депутати та його помічникам в організації «сітки».

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацполіції повідомили про викриття організаторів «сітки» з підкупу українців. У Києві виборцям пропонували винагороду у розмірі тисячі гривень, 500 гривень до виборів і решту після підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

До такої схеми причетний один із кандидатів в депутати та його помічник.

«22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата», - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) КК України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.