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Нардеп вважає, що партія президента може бути розділена на 3 окремі політсили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 жовтня, народний депутат України Микита Потураєв, який входить в президентську фракцію «Слуга народу», заявив, що перед президентом може стати вибір – розпустити ВРУ чи переформатувати коаліцію.
«В медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою «За майбутнє» Ігоря Коломойського. Можливо, що і Батьківщина неофіційно була б в такій коаліції або голосувала разом з нею. Але є дуже хороше запитання: а чи згодні всі на таку коаліцію? чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? я от не впевнений ... І я не один такий», - розмірковував Потураєв.
Він також припустив, що на наступні вибори від «Слуги народу» може піти щонайменше 2 політсили, а той й 3.
15:10: Потураєв заявив про можливе роз’єднання «Слуги народу»
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