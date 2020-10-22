Потураєв заявив про можливе роз’єднання «Слуги народу»

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 15:10

Нардеп вважає, що партія президента може бути розділена на 3 окремі політсили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 жовтня, народний депутат України Микита Потураєв, який входить в президентську фракцію «Слуга народу», заявив, що перед президентом може стати вибір – розпустити ВРУ чи переформатувати коаліцію.

«В медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою «За майбутнє» Ігоря Коломойського. Можливо, що і Батьківщина неофіційно була б в такій коаліції або голосувала разом з нею. Але є дуже хороше запитання: а чи згодні всі на таку коаліцію? чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? я от не впевнений ... І я не один такий», - розмірковував Потураєв.

Він також припустив, що на наступні вибори від «Слуги народу» може піти щонайменше 2 політсили, а той й 3.