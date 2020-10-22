Озвучена ціна на нові Apple AirPods Pro 2

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Також джерела повідомили, коли можна очікувати їх виходу.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Т3, яке посилається на LeaksApplePro, нові навушники від Apple, AirPods Pro 2, коштуватимуть $249. Джерело відзначило, що навушники нового покоління матимуть кращу батарею, яка служитиме довше.
Також вони будуть оснащені шумозаглушенням й загадковим світловим датчиком, інформації про який ще немає. Деякі експерти вважають, що датчики світла можуть використовуватися для відстеження певних функцій тіла, таких як пульс, що ми вже бачили e навушниках, таких як Jabra Sport Pulse.
Експерти LeaksApplePro наголошують, що в цілому великих оновлень в навушниках, як і в 12-х айфонах, не буде, тому є сенс дочекатися на зниження ціни на попередню модель навушників. Що стосується дати випуску Apple AirPods Pro 2, то вона запланована на 4 квартал 2021 року або 1 квартал 2022 року.
14:13: Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США
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