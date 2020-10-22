Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США

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Стало відомо, з чим це пов'язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що Саудівська Аравія «відкупить» Судан задля нормалізації відносини з Ізраїлем. Саудівська Аравія заплатить США 335 мільйонів доларів, щоб прискорити нормалізацію зв'язків між урядом в Хартумі та Ізраїлем.
За повідомленнями ЗМІ, фактичний правитель Саудівської Аравії, кронпринц Мохаммад Бін Салман, втрутився після того, як президент США Дональд Трамп поставив умову, згідно з якою Судан повинен виплатити компенсацію американським жертвам терору, перш ніж країну викреслять зі списку тих, які спонсорують тероризм.
Компенсація виплатиться сім'ям та жертвам бомбардування посольства США у Східній Африці у 1998 році та нападу на корабель USS Cole у 2000 році. Нагадаємо, Судан раніше домовився про нормалізацію зв’язків з Ізраїлем в обмін на вилучення його імені зі списку терористів, але втрутився Дональд Трамп, який зажадав компенсації.
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