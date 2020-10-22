Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 14:13

Стало відомо, з чим це пов'язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що Саудівська Аравія «відкупить» Судан задля нормалізації відносини з Ізраїлем. Саудівська Аравія заплатить США 335 мільйонів доларів, щоб прискорити нормалізацію зв'язків між урядом в Хартумі та Ізраїлем.

За повідомленнями ЗМІ, фактичний правитель Саудівської Аравії, кронпринц Мохаммад Бін Салман, втрутився після того, як президент США Дональд Трамп поставив умову, згідно з якою Судан повинен виплатити компенсацію американським жертвам терору, перш ніж країну викреслять зі списку тих, які спонсорують тероризм.

Компенсація виплатиться сім'ям та жертвам бомбардування посольства США у Східній Африці у 1998 році та нападу на корабель USS Cole у 2000 році. Нагадаємо, Судан раніше домовився про нормалізацію зв’язків з Ізраїлем в обмін на вилучення його імені зі списку терористів, але втрутився Дональд Трамп, який зажадав компенсації.