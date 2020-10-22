Перший позов пішов – Опитування Зеленського може не відбутись

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 13:38

Житель Івано-Франківської області подав на президента до суду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що всеукраїнське опитування, яке придумав президент України Володимир Зеленський, опинилося під загрозою зриву. В Окружний адмінсуд Києва надійшов відповідний позов. Так, позивач вимагає визнати протиправним рішення Зеленського провести таке опитування.

У прес-службі суду зазначили, що з позовом до президента звернувся житель Івано-Франківської області. Він також вимагає зобов’язати лідера країни утриматися від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування 25 жовтня цього року.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.