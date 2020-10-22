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Житель Івано-Франківської області подав на президента до суду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що всеукраїнське опитування, яке придумав президент України Володимир Зеленський, опинилося під загрозою зриву. В Окружний адмінсуд Києва надійшов відповідний позов. Так, позивач вимагає визнати протиправним рішення Зеленського провести таке опитування.
У прес-службі суду зазначили, що з позовом до президента звернувся житель Івано-Франківської області. Він також вимагає зобов’язати лідера країни утриматися від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування 25 жовтня цього року.
Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
14:13: Саудівська Аравія заплатить замість Судану $335 млн для США
13:38: Перший позов пішов – Опитування Зеленського може не відбутись
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