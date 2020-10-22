В первый в мире центр по производству батарей с искусственным интеллектом пригласили коррупционера

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 12:56

Бывший генеральный директор Aston Martin Энди Палмер присоединяется к словакской компании InoBat. Его назначили неисполнительным вице-председателем для завершения центра исследований и разработок, который планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщает Parlament UA.

Неожиданный поворот

Неожиданное объявление прозвучало в связи с началом строительства исследовательского центра и производственной линии на предприятии по производству высокотехнологичных аккумуляторов. Оно будет находиться именно всего в 40 километрах от столицы Братиславы, в Водерадах.

Европейские СМИ напомнили, что бывший глава почтенного британского автопроизводителя Энди Палмер присвоил акций на более $83 миллионов от Aston Martin, в то время как компания все еще борется с серьезными финансовыми трудностями. Пандемия COVID-19, безусловно, не помогла известному британскому автомобилестроительному предприятию, поскольку за последние 12 месяцев стоимость его акций упала на 89%.

Палмер, который ранее имел опыт работы с аккумуляторными технологиями, работая на японского производителя автомобилей Nissan, присоединяется к команде других высокопрофессиональных экспертов по бизнесу и технологиям в InoBat, таких, как соучредитель Фейсал Сохаил, известный американский инвестор в Технологическом предприятии Кремниевой долины, а также словацкий инвестор Мариан Бочек.

Что такое батарея искусственного интеллекта?

Искусственный интеллект (AI) фактически не используется в батарее как таковой, но используется во время разработки и калибровки продукта.

«Ни у одного другого производителя аккумуляторных элементов нет такой быстрой и эффективной технологии для тестирования и обнаружения химических компонентов аккумуляторов», как InoBat», - утверждает соучредитель Мариан Бочек.

Основным преимуществом технологии является модульность процесса исследований и разработок, при которой конечный продукт может быть откалиброван в соответствии со спецификациями клиентов в рекордно короткие сроки. Батареи могут быть адаптированы к автомобилям любых размеров, а их производительность намного выше, чем при использовании традиционных методов разработки.

Хотя компания была основана только в прошлом году, первые батареи планируются к выпуску в 2021 году.