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Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 09:48
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Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 322 879 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на короанвірус знову збільшилась на рекордну кількість. А саме на 7053 людини. В результаті загальна кількість хворих становить тепер 322 879 осіб.

Про це йдеться на сайті РНБО. За весь період спостереження було зафіксовано 5927 летальних випадків. Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 631, Харківській області – 627, Одеській області – 600.

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