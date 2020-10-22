Картину-пародію від Бенксі продали за майже $10 млн

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Стало відомо, що на цей раз хотів донести людству вуличний художник.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 жовтня, стало відомо, що картина британського вуличного художника Бенксі була продана на «Сотбіс» за приблизно 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, або ж близько 9,8 мільйона доларів. Це вже другий найдорожчий лот від художника. Нагадаємо, рік назад з молотка пішла картина Бенксі з шимпанзе за майже 9,9 мільйона фунтів стерлінгів.
Картина «Покажи мені Моне», виконана олією, пародіює шедевр Клода Моне «Ставок із водяними ліліями».
«П'ять рішучих колекціонерів билися протягом майже дев'яти хвилин, щоб досягти остаточної ціни», - розповіли у Sotheby's.
Європейський керівник сучасного мистецтва Sotheby Алекс Бранчик зауважив, що голос протесту Бенксі на цей раз доносить людям те, що вони ігнорують навколишнє середовище на користь марнотратних надмірностей споживання.
09:48: Психологічна позначка подолана – В Україні плюс 7053 хворих на коронавірус
08:38: Понад півтора мільйони українців платять податки у Польщі
08:04: Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові
15:05: «Слуга народу» сама заплатить за всеукраїнське опитування
14:12: Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною
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