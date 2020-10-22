Понад півтора мільйони українців платять податки у Польщі

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 08:38

Це позитивна інформація для Управління соціального страхування Польщі.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Bankier.pl, польськими платниками податків є понад півтора мільйони громадян України. Так, українці є найбільшою національною групою в країні. Про це також розповів глава Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Гертруда Усцінска.

«Аналізуючи новітню інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили згаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці», - наголосила вона.

Вона також уточнила, що 75% всіх іноземців, які платять у Польщі податки, це українські громадяни. З серпня загальна кількість таких людей зросла на 31 тисячу осіб.