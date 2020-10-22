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Це позитивна інформація для Управління соціального страхування Польщі.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bankier.pl, польськими платниками податків є понад півтора мільйони громадян України. Так, українці є найбільшою національною групою в країні. Про це також розповів глава Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Гертруда Усцінска.
«Аналізуючи новітню інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили згаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці», - наголосила вона.
Вона також уточнила, що 75% всіх іноземців, які платять у Польщі податки, це українські громадяни. З серпня загальна кількість таких людей зросла на 31 тисячу осіб.
08:38: Понад півтора мільйони українців платять податки у Польщі
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