Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 08:04

Стало відомо, яких змін треба чекати.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом № 931-IX «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові». Закон передбачає стандарти підготовки, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та її частинок.

В результаті Україна у цьому питанні наблизиться до європейських стандартів. В країні з’явиться спеціальний орган, який контролюватиме визначені вимоги. Також буде створено Національний реєстр донорів крові.

Разом з тим буде створено список людей, які не можуть ставати донорами крові. Раніше політичний діяч Ольга Богомолець заявляла, що в Україні кров здати може кожен бажаючий, в тому числі люди з тяжкими захворюваннями. Така донорська кров не перевіряється. Це означає, що людина, якій переливають кров, може підчепити додаткові хвороби.