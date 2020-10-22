Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих
  • 40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського
  • У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій

Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 08:04
Версія для друку
Зеленський підписав закон про безпеку донорської крові

Стало відомо, яких змін треба чекати.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом № 931-IX «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові». Закон передбачає стандарти підготовки, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та її частинок.

В результаті Україна у цьому питанні наблизиться до європейських стандартів. В країні з’явиться спеціальний орган, який контролюватиме визначені вимоги. Також буде створено Національний реєстр донорів крові.

Разом з тим буде створено список людей, які не можуть ставати донорами крові. Раніше політичний діяч Ольга Богомолець заявляла, що в Україні кров здати може кожен бажаючий, в тому числі люди з тяжкими захворюваннями. Така донорська кров не перевіряється. Це означає, що людина, якій переливають кров, може підчепити додаткові хвороби.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції