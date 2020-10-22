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Путін дав добро провакцинувати всю Росію

Аня Мартинюк 22 жовтня 2020, 07:32
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Путін дав добро провакцинувати всю Росію

За його словами, це шлях до боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що російський президент Володимир Путін розпорядився розгорнути вакцинацію від коронавірусу на всій території країни. Про це повідомили російські ЗМІ. 

«З'явилися препарати, медикаменти, вакцина з'являється, і генеральний шлях цієї боротьби - це продовження тестування, дотримання запобіжних заходів і, звичайно, вакцинація. Треба розгортати цю вакцинацію по всій країні», - заявив лідер Кремля.

Як відомо, Росія першою зареєструвала вакцину від коронавірусу. Вона має назву «Супутник V». У ВООЗ заявили, що вакцина не пройшла всіх етапів тестування, тому безпечною її вважати не можна.

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