Путін дав добро провакцинувати всю Росію

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За його словами, це шлях до боротьби з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що російський президент Володимир Путін розпорядився розгорнути вакцинацію від коронавірусу на всій території країни. Про це повідомили російські ЗМІ.
«З'явилися препарати, медикаменти, вакцина з'являється, і генеральний шлях цієї боротьби - це продовження тестування, дотримання запобіжних заходів і, звичайно, вакцинація. Треба розгортати цю вакцинацію по всій країні», - заявив лідер Кремля.
Як відомо, Росія першою зареєструвала вакцину від коронавірусу. Вона має назву «Супутник V». У ВООЗ заявили, що вакцина не пройшла всіх етапів тестування, тому безпечною її вважати не можна.
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