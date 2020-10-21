«Слуга народу» сама заплатить за всеукраїнське опитування

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 15:05

Про це повідомила прес-служба лідера країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським опитування, яке проведуть 25 жовтня, профінансує партія лідера країни. Відповідну заяву випустили у прес-службі Офісу президента.

Зокрема, політсила укладе договір з компанією, яка й проведе соцопитування.

«Всі витрати, пов'язані з опитуванням, будуть відображені в звіті партії, який подається в НАПКА. Мова не йде про гроші платників податків, оскільки в 2020 році партія "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування і передала ці кошти на боротьбу з COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник глави президентської фракції Євгенія Кравчук заявляла, що опитування профінансують меценати. Однак їх імена не озвучать.