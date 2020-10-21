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Володимир Литвин підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 14:38
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Володимир Литвин підхопив коронавірус

64-політик розповів, що захворів, допомагаючи іншим. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин захворів на коронавірус. Про це він написав у соцмережі.

64-річний політик зауважив, що захворів, допомагаючи іншим.

«Зосередившись на допомогу землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на "ковід". Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Всім - здоров'я і ніяких коронавірусів», - зазначив Литвин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на коронавірус захворіла дружина та син колишнього прем’єра Володимира Гройсмана.

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