Володимир Литвин підхопив коронавірус

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64-політик розповів, що захворів, допомагаючи іншим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин захворів на коронавірус. Про це він написав у соцмережі.
64-річний політик зауважив, що захворів, допомагаючи іншим.
«Зосередившись на допомогу землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на "ковід". Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Всім - здоров'я і ніяких коронавірусів», - зазначив Литвин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на коронавірус захворіла дружина та син колишнього прем’єра Володимира Гройсмана.
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