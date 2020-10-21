Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною 14:12
Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні 13:02
Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано 11:56
Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу 11:23
Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова 10:56
Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень 10:17
Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією 09:40
Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих 09:06
Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила 17:20
Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra 16:44
Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19 15:34
Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну 14:57
Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково 14:23
40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського 13:44
Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн 13:06
В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу 12:29
Перші кроки уже зроблені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що слідом за неаполітанської піцою "Маргарита" гуцульська овеча бринза може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО. Питання уже обговорювалося в рамках інформаційно-комунікативної платформи з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та підтримки приватно-державного партнерства Закарпатської області.
Свою думку з цього приводу висловив губернатор Закарпатської області Олег Коцюба.
«Гуцульська бринза - це не тільки продукт для споживання, це перш за все багаторічний досвід і життя людей, це звук трембіти навесні, коли пастухи йдуть на пасовище, це багаття і гори, оповиті туманом, це любов до природи і людей. Зберегти елементи нематеріальної культурної спадщини, притаманні нашому Закарпаттю, - наш святий обов'язок», - заявив він.
Наразі підписано документ, яким відкривається процес віднесення гуцульської бринзи в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.
14:12: Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною
13:02: Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні
11:56: Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано
11:23: Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу
10:56: Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.