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Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 14:12
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Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною

Перші кроки уже зроблені. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що слідом за неаполітанської піцою "Маргарита" гуцульська овеча бринза може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО. Питання уже обговорювалося в рамках інформаційно-комунікативної платформи з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та підтримки приватно-державного партнерства Закарпатської області.

Свою думку з цього приводу висловив губернатор Закарпатської області Олег Коцюба.

«Гуцульська бринза - це не тільки продукт для споживання, це перш за все багаторічний досвід і життя людей, це звук трембіти навесні, коли пастухи йдуть на пасовище, це багаття і гори, оповиті туманом, це любов до природи і людей. Зберегти елементи нематеріальної культурної спадщини, притаманні нашому Закарпаттю, - наш святий обов'язок», - заявив він.

Наразі підписано документ, яким відкривається процес віднесення гуцульської бринзи в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

  

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