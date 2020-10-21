Гуцульська бринза може стати світовою культурною спадщиною

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 14:12

Перші кроки уже зроблені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що слідом за неаполітанської піцою "Маргарита" гуцульська овеча бринза може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО. Питання уже обговорювалося в рамках інформаційно-комунікативної платформи з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та підтримки приватно-державного партнерства Закарпатської області.

Свою думку з цього приводу висловив губернатор Закарпатської області Олег Коцюба.

«Гуцульська бринза - це не тільки продукт для споживання, це перш за все багаторічний досвід і життя людей, це звук трембіти навесні, коли пастухи йдуть на пасовище, це багаття і гори, оповиті туманом, це любов до природи і людей. Зберегти елементи нематеріальної культурної спадщини, притаманні нашому Закарпаттю, - наш святий обов'язок», - заявив він.

Наразі підписано документ, яким відкривається процес віднесення гуцульської бринзи в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.