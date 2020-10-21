Журналістка представила цікаву картину з Гордоном

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 13:35

Картина приурочена до дня народження Дмитра Гордона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова показала на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. На ній зображено журналіста Дмитра Гордона.

Як відомо, сьогодні йому виповнився 51 рік. З цієї нагоди Крюкова запропонувала придбати її картину зі стартовою ціною 900 доларів США.

«День Народження Дмитра Гордона. Виставляю на аукціон картину. Олія, полотно. Стартова ціна 900 у.о. Назва «Просто Гордон», - написала вона.

В День Рождения Дмитрия Гордона Выставляю на аукцион картину Масло, холст Стартовая цена 900 у.е. Название «Просто... Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 21 октября 2020 г.

Крюкова додала, що картина заряджена на творчість і любов до себе. До слова, художниця зобразила на картині пірамідки, якими, як відомо, колись торгував Гордон, запевняючи, що вони мають цілющі властивості.