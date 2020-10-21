Журналістка представила цікаву картину з Гордоном

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Картина приурочена до дня народження Дмитра Гордона.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова показала на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. На ній зображено журналіста Дмитра Гордона.
Як відомо, сьогодні йому виповнився 51 рік. З цієї нагоди Крюкова запропонувала придбати її картину зі стартовою ціною 900 доларів США.
«День Народження Дмитра Гордона. Виставляю на аукціон картину. Олія, полотно. Стартова ціна 900 у.о. Назва «Просто Гордон», - написала вона.
В День Рождения Дмитрия Гордона Выставляю на аукцион картину Масло, холст Стартовая цена 900 у.е. Название «Просто...Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 21 октября 2020 г.
Крюкова додала, що картина заряджена на творчість і любов до себе. До слова, художниця зобразила на картині пірамідки, якими, як відомо, колись торгував Гордон, запевняючи, що вони мають цілющі властивості.
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