Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні

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Виборців питатимуть, чи не мають вони ознак респіраторних захворювань.
Новину передає «Преса України».
Голова МОЗ Максим Степанов, повідомив, що місцеві вибори в Україні повинні пройти безпечно. Тому у міністерстві розробили правила, які підтримав уряд. Так, голова виборчої комісії визначить особу, яка опитуватиме виборців, чи мають вони ознаки респіраторних захворювань.
Також на це питання мають відповісти усі члени виборчих дільниць. На вході до дільниці повинні бути дезінфікуючі засоби, а у самому приміщені – розмітки для дотримання дистанції.
«За можливості необхідно забезпечити окремий вхід та вихід до приміщення для голосування. У такий спосіб можна розвести потоки людей. Кількість людей, які перебувають на дільниці, має бути обмежена. Не більше 3 людей, де видаються виборчі бюлетені. Важливо, щоб усі місця в приміщенні, усі поверхні, столи та стільці не були вкриті тканиною та могли бути продезінфіковані», - додав Степанов.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.
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